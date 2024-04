Maycon e Palacios treinam e ficam mais próximos de reforçar o Corinthians

O treino desta quinta-feira trouxe bons ventos pelos lados do Parque São Jorge. O lateral esquerdo Diego Palacios e o meia Maycon participaram de algumas atividades com o time no CO Joaquim Grava e deram mais um passo na recuperação de suas respectivas lesões. Com isso, estão cada vez mais perto de reforçar o clube neste segundo semestre, com Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Recuperando-se de uma lesão no músculo retofemural da coxa direita, Maycon não entra em campo pelo Corinthians desde o começo de março, quando atuou por 64 minutos na vitória sobre o Santo André, por 3 a 2, pelo Campeonato Paulista. Já Palacios sofreu uma lesão no tendão do músculo posterior da coxa direita e não atua desde o fim de janeiro. Na ocasião, o time alvinegro perdeu para o São Bernardo por 1 a 0.

Nesta quinta-feira, os atletas fizeram uma ativação física na academia e foram ao gramado para o aquecimento. Depois, participaram de uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, seguido por um treino de enfrentamento, tudo sob as orientações do técnico António Oliveira.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do Corinthians sobre o Nacional-PAR por 4 a 0, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, participaram apenas da primeira parte do trabalho no gramado. Eles tiveram um treino regenerativo complementar. Nesta sexta-feira, novamente no período da manhã, o elenco fará mais uma atividade preparatória para a estreia do Brasileirão.

O Corinthians enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A expectativa é que o time seja bem semelhante ao que foi utilizado na Sul-Americana.