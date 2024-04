Jogador do Al-Ittihad é agredido com chibatadas após final da Supercopa da Arábia

O Al-Ittihad perdeu para o Al-Hilal por 4 a 1 na final da Supercopa da Arábia nesta quinta-feira, mas uma cena pós-jogo chamou a atenção. O atacante Abderrazak Hamdallah não gostou de algo que ouviu de um torcedor que estava na arquibancada e jogou água em direção a ele.

Em seguida, o espectador revidou com chibatadas, e Hamdallah precisou ser contido por colegas da equipe. Já o autor da agressão foi afastado do local por seguranças do Estádio Mohammed bin Zayed.

De acordo com o jornal árabe Asharq Al-Awsat, o torcedor que agrediu Hamdallah foi detido e "encaminhado às autoridades" de Abu Dabi. Ainda não se sabe o que iniciou toda a situação.

Abderrazak Hamdallah marcou o único gol do Al-Ittihad no clássico que definiu o campeão da Supercopa da Arábia. Pelo lado do Al-Hilal, o brasileiro Malcom fez dois, e Nasser Aldawsari e Salem Al-Dawsari marcaram uma vez cada.