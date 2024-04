Aliviado com vitória, Carpini destaca apoio do elenco e defende escolha tática com 3 zagueiros

A vitória por 2 a 0 sobre o Cobresal, nesta quarta-feira, no MorumBIS, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, trouxe uma boa dose de alívio para o técnico Thiago Carpini. Em entrevista coletiva, o treinador destacou o apoio que recebe do elenco para superar os momentos difíceis e aponta para melhoras nos próximos jogos.

"A aceitação às ideias é cada vez mais aflorada. Realmente era um bom trabalho do Dorival, vitorioso, de Copa do Brasil, mas que teve suas dificuldades, que venceu só um jogo fora de casa. Toda conquista é uma reformulação. Se fizéssemos as mesmas coisas talvez não tenhamos os mesmos resultados, precisamos fazer um pouco mais", disse Carpini.

"Eu discordo que três zagueiros seja uma condição de se defender. Respeitamos o Cobresal e conquistamos a vitória. Claro que em alguns momentos pode ter atrapalhado um pouco o nervosismo. Houve alguns erros. E não tivemos tanto tempo para trabalhar nessa formação. Com três zagueiros conseguimos ter amplitude pelos lados. Ferreira jogaria na função do Michel. Ele fez uma função de ala, pois é um atacante, meia, segundo volante. Queríamos ter profundidade, proteger um pouco mais da transição do Cobresal. Jogar no erro. Quantos clubes você vê jogando com três zagueiros que não são defensivos? Tivemos Ferraresi e Diego Costa jogando muito no campo do adversário", completou o treinador.

O atacante Calleri, autor do segundo gol da partida, reconheceu que o time não foi bem, mas exaltou os três pontos conquistados. "Acho que foi um jogo difícil, a gente não conseguiu fazer gols no primeiro tempo. Eles jogaram bem, o torcedor tem direito de reclamar. Quero que meu time ganhe todo jogo de 10 a 0, mas nem sempre é possível. Hoje conseguimos ganhar, era o mais importante. A gente tem que melhorar muito para começar o Brasileirão da melhor maneira possível."