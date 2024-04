Torcida da Roma faz 'vaquinha' para pagar multa de jogador que provocou Lazio 'sem querer'

A torcida da Roma criou uma "vaquinha" para bancar a multa que o zagueiro Gianluca Mancini levou por comemorar um gol no clássico com a Lazio, no sábado, com uma bandeira que provocava o rival. O jogador, que marcou o único gol da partida, foi multado em 5 mil euros, cerca de R$ 27,2 mil.

A "vaquinha" online foi criada nesta quarta-feira, um dia depois da aplicação da multa ao jogador da Roma. Em menos de 14 horas, o site já havia levantado pouco mais de 7 mil euros (R$ 38,1 mil). A arrecadação foi criada pelo torcedor Lorenzo Contucci, que afirmou que, se Mancini decidir pagar sozinho a multa, o valor arrecadado será direcionado para a caridade.

A ajuda se deve à confusão que teria sido gerada por "engano", pela própria torcida. Após marcar o gol, Mancini correu em direção à torcida e celebrou o feito com uma grande bandeira, que tinha as cores da rival Lazio e um desenho de um rato.

Ao fim da partida, o jogador pediu desculpas. "Fui comemorar com minha torcida. Peguei a primeira bandeira que me deram, mas são coisas que começam e acabam ali. Não queria ofender ninguém", declarou.