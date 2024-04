Guarani descarta priorizar busca por meia após negociar Régis com o Goiás

A saída de Régis para o Goiás, anunciada na última terça-feira, pegou muita gente de surpresa no Guarani. Inclusive o técnico Claudinei Oliveira, que contava com o camisa 78 para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo assim, a diretoria não vai priorizar a contratação de um meia-atacante para a sequência da temporada. Neste momento, Claudinei Oliveira tem Luan Dias, Chay, Bruno Oliveira e Gustavo França para a posição.

Luan Dias (ex-Água Santa) e Bruno Oliveira (ex-Santos) foram contratados na última janela de transferência para a disputa da Série B. Já Chay, principal reforço do clube para 2024, não teve uma sequência de jogos no Paulistão e pode ser negociado.

Entre as prioridades do Guarani para o início da Série B estão um volante e um centroavante, mas não estão descartadas as chegadas de mais um zagueiro e um lateral-esquerdo.

A estreia do time de Campinas na Série B será contra o Vila Nova, em Goiânia, em data ainda a ser confirmada pela CBF. A tabela básica indica a primeira rodada entre os dias 19, 20 e 21 de abril.