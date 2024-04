Embalado, Atlético-MG enfrenta Rosario Central na primeira partida da Arena MRV na Libertadores

Embalado após golear o Caracas-VEN e conquistar o título do Campeonato Mineiro sobre o Cruzeiro, o Atlético-MG vai em busca da segunda vitória consecutiva na Copa Libertadores. O duelo será frente ao Rosário Central, da Argentina, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela segunda rodada.

O Atlético atropelou o Caracas, na Venezuela, ao vencer por 4 a 1 e se colocou na liderança do Grupo G. O Rosário também começou com vitória. Na Argentina, venceu o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0.

Na história, os times já se enfrentaram em cinco oportunidades, nunca antes na Libertadores. Foram duas vitórias dos argentinos, uma derrota e dois empates. Na decisão da Copa Conmebol de 1995, a equipe mineira venceu o primeiro jogo por 4 a 0, mas perdeu o a segundo pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Rosário conquistou o título.

Contra os argentinos, o Atlético costuma se dar bem. Em 16 confrontos, foram oito vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas. Este será o primeiro jogo da Libertadores dentro da moderna Arena MRV.

O técnico Gabriel Milito, que é argentino, deve iniciar o duelo com a mesma formação que foi campeã estadual no último final de semana ao vencer o rival Cruzeiro, por 3 a 2. A principal dúvida é se Gustavo Scarpa ganhará uma nova chance entre os titulares ou se iniciará no banco de reservas.

"Aproveitamos para comemorar, mas sem deixar de pensar na Libertadores. Vamos ser competitivos e buscar mais um resultado positivo. Os jogadores têm entrado muito bem e nos ajudado muito. Para conseguir coisas importantes precisamos jogar muito em equipe", orienta o treinador.

Do outro lado, o técnico, aniversariante desta terça-feira, Miguel Ángel Russo tem algumas dúvidas para montar o Rosario Central. O lateral Damián Martínez saiu de campo, na vitória sobre o Peñarol, reclamando de dores. A expectativa é que não tenha condições de atuar normalmente. No meio-campo, a briga por posição é entre Jonatan Gómez e Ibarra. Jonatan Gómez, inclusive, tem passagens por São Paulo e Sport, no Brasil, mas não deixou saudades. Ele fez um único gol, pelo clube pernambucano.

"O Brasil tem times muito fortes e estão dominando o futebol sul-americano. Não tem jogo fácil. Vai ser uma partida muito disputada. Enfrentamos um adversário que tem um treinador no qual conhecemos muito bem", destacou Russo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X ROSARIO CENTRAL

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ROSÁRIO CENTRAL - Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortíz, Jonatan Gómez, Tomás O'Connor, Ignacio Malcorra e Jaminton Campaz; Tobías Cervera. Técnico: Miguel Ángel Russo

ÁRBITRO - Kevin Ortega (Peru).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).