Após título carioca, Flamengo pega Palestino-CHI no Maracanã pela 1ª vitória na Libertadores

Depois de confirmar a sua hegemonia ao conquistar o 38º título do Campeonato Carioca no último final de semana, o Flamengo volta a se concentrar na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, às 21h30, recebe o Palestino, do Chile, no Maracanã, em busca de sua primeira vitória na fase de grupos.

Na estreia, na semana passada, o campeão carioca visitou o Millonarios, da Colômbia, e empatou por 1 a 1 jogando em Bogotá, capital colombiana localizada a 2.640 metros do nível do mar. Com isso, soma um ponto no Grupo E, atrás do Bolívar, da Bolívia, com três. Os dois primeiros colocados avançarão à próxima fase.

Apesar da sequência de jogos, o técnico Tite não deve poupar os titulares de início. A ideia é manter a base até que alguém acuse um desgaste. Após empatar na estreia, a vitória no primeiro jogo em casa pela competição nacional é considerada importante para o time ficar em uma situação confortável.

Entretanto, há um cuidado com o desgaste físico e, caso necessário, Tite promoverá mudanças pontuais. O zagueiro David Luiz, o volante Igor Jesus e o atacante Bruno Henrique são jogadores que são acionados com frequência.

Após o título estadual, Tite reforçou que não tem um time titular e que valoriza o momento dos jogadores. "É uma equipe equilibrada e quando tem mais tempo para preparar a temporada, fica mais fácil. Quando o trabalho é feito com dedicação, os atletas que entram vão dar seu melhor. Não tenho equipe titular, existe os melhores que estão naquele momento."

Na primeira rodada, o Palestino foi goleada pelo Bolívar por 4 a 0, mas jogou com um a menos no segundo tempo devido à expulsão do zagueiro Iván Román pouco antes do intervalo. Assim, o técnico Pablo Sánchez tem um desfalque certo para encarar o Flamengo e deve promover a entrada de Ceza para formar dupla defensiva com Cristian Suárez.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALESTINO-CHI

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton. Técnico: Tite.

PALESTINO - César Rigamonti; Benjamín Rojas, Cristián Suárez, Iván Román e Dilan Zúñiga; Nicolás Linares, Fernando Cornejo e Misael Dávila; Bryan Carrasco, Gonzalo Sosa e Jonathan Benítez. Técnico: Pablo Sánchez.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).