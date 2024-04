Rômulo é apresentado no Palmeiras e almeja títulos com Abel Ferreira: 'Quero fazer história'

O Palmeiras voltou a trabalhar nesta terça-feira após a conquista do título do Paulistão, mas a novidade na Academia foi a apresentação de Rômulo como reforço do clube. Contratado junto ao Novorizontino, o meia chegou cercado de expectativas.

"Estou vindo para um grande clube que está acostumado a conquistar títulos. O Palmeiras tem um grande treinador e um elenco muito forte. Venho para mostrar o meu futebol e quero fazer história", afirmou o jogador.

Alvo de ofertas de outros times, Rômulo afirmou que a escolha pelo Palmeiras foi algo natural. "Não pensei duas vezes." Na entrevista, ele fez um agradecimento especial a Eduardo Baptista, seu treinador no Novorizontino.

"O Eduardo Baptista me deu muito apoio e incentivo. Ele ainda passou algumas dicas sobre o Palmeiras, já que trabalhou aqui como técnico. Disse que vou ter toda a estrutura que preciso para desenvolver o meu futebol", comentou o jogador de 22 anos.

Sobre a posição de preferência, o reforço deixou a responsabilidade para Abel. "Onde ele determinar, eu jogo. Pode ser no meio, ou atuando pelas beiradas do campo. Quero continuar dando assistências e fazendo gols para ajudar a equipe."

Nesta terça-feira, o elenco palmeirense se reapresentou e participou do treinamento visando o duelo do meio de semana pela Libertadores. Abel comandou a atividade a fim de fazer ajustes na equipe em busca da primeira vitória no torneio.

Os atletas que atuaram na vitória sobre o Santos no domingo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de futebol. Já o restante do grupo participou de um coletivo com dois tempos de 20 minutos.

Após empatar na estreia fora de casa com o San Lorenzo, o treinador palmeirense sabe da importância de vencer jogando em São Paulo para buscar uma classificação sem sustos no Grupo F. Assim, ele deve montar o time com uma postura mais ofensiva nesta quinta-feira, diante do Liverpool, do Uruguai.