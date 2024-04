Fluminense vence Colo-Colo no reencontro com o Maracanã na Libertadores

Após o título na temporada passada, o reencontro do Fluminense com a torcida em um jogo da copa Libertadores foi com o pé direito. Jogando no Maracanã, venceu por 2 a 1 o Colo-Colo, do Chile, nesta terça-feira e assumiu a liderança do Grupo A.

Isso porque o time carioca foi aos quatro pontos, já que na estreia empatou com o Alianza Lima, no Peru, por 1 a 1. Já o rival vem logo atrás, em segundo, com três. As duas equipes voltam a campo pela Libertadores apenas no final do mês. O Fluminense terá o Cerro Portenõ-PAR, pela frente. Antes, tem o início do Brasileirão.

O Fluminense dominou as jogadas ofensivas do primeiro tempo e não demorou para abrir o placar. Aos quatro minutos, Arias encontrou Marquinhos invadindo a área, pelo lado direito. O atacante recebeu, entrou em diagonal e finalizou colocado, no cantinho do goleiro Cortés, que nada pode fazer.

Do outro lado, o Colo-Colo tinha dificuldade para responder, mas mesmo assim, em um contra-ataque, aos 18, conseguiu deixar tudo igual. Leo Gil cobrou escanteio e Paiva, sozinho, cabeceou para o fundo das redes. Fábio só olhou a bola entrar.

No segundo tempo, não demorou para o Fluminense pular na frente do placar novamente. Aos seis minutos, Marquinhos fez bela jogada pela direita e cruzou para Cano, que superou um zagueiro no ar, e deixou a sua marca de cabeça. O time chileno até chegou a empatar mais uma vez, porém, teve seu gol anulado.

Aos 33 minutos, Zavala bateu de virada, mas a bola pegou levemente no seu braço. Depois de analisar o VAR, o árbitro Jesús Valenzuela invalidou o lance. Nos minutos finais, o clima ainda esquentou após uma discussão mais acalorada entre Teranz e Amor. Mas, mesmo assim, o duelo terminou com a vitória do Fluminense por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 COLO-COLO-CHI

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo (Lelê/Antônio Carlos) e Marcelo; André, Lima (Kauã Elias) e Ganso (Terans); Arias, Cano (Felipe Andrade) e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz.

COLO-COLO-CHI - Cortés; Opazo, Saldivia, Falcón (Amor) e Wiemberg; Pavez, Vidal e Leonardo Gil; Palacios (Damián Pizarro), Paiva (Daniel Gutiérrez) e Bolados (Zavala). Técnico: Jorge Almirón.

GOLS - Marquinhos, aos quatro minutos, e Paiva, aos 18, do primeiro tempo. Cano, aos seis minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio e Felipe Melo (Fluminense) e Paiva, Vidal e Wiemberg (Colo-Colo).

CARTÃO VERMELHO - Wiemberg (Colo-Colo).

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

RENDA - R$ 2.202.621,02

PÚBLICO - 44.477 torcedores

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).