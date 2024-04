Corinthians assume a liderança do Grupo F da Sul-Americana com derrota do Argentinos Juniors

Além da goleada sobre o Nacional-PAR, por 4 a 0, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, o Corinthians também assumiu a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, favorecido pela derrota, em casa do Argentinos Juniors para o Racing-URU por 3 a 0.

Com os resultados da segunda rodada da chave, o time do técnico António Oliveira soma os mesmos quatro pontos do Racing, mas fica com o primeiro lugar por causa do melhor saldo de gols - 4 a 3. O Argentinos Juniors permanece com três pontos, enquanto o Nacional, sem ponto, é o lanterna.

O Corinthians volta a campo pela terceira rodada da Sul-Americana no dia 23, quando vai até Buenos Aires para enfrentar o Argentinos Juniors, no Estádio Diego Armando Maradona. Já o Nacional recebe, em Assunção, no Estádio Defensores Del Chaco, o Racing.

A partir de domingo o Corinthians concentra suas atenções na disputa do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro enfrenta na Neo Química Arena o Atlético-MG. Depois vai ser a vez de encarar o Juventude, em Caxias do Sul, dia 17, e o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no dia 20