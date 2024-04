Athletico-PR encara Rayo Zuliano na busca pela segunda vitória consecutiva na Sul-Americana

Sem tempo a perder após o título do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR volta a campo nesta terça-feira, quando a partir das 21h30, busca manter os 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana diante do Rayo Zuliano-VEN. A partida, na Ligga Arena, é válida pela segunda rodada da competição continental.

A goleada por 4 a 1 na estreia da Sul-Americana, diante do Sportivo Ameliano, garantiu a liderança do Athletico no Grupo E. A equipe paranaense, entretanto tem o Danubio, que também estreou com vitória, na cola, atrás no critério saldo de gols (3 a 2). Rayo Zuliano e Sportivo completam a chave, ainda sem pontuarem.

Em lua de mel com sua torcida após mais um título estadual, conquistado na Ligga Arena, a equipe de Curitiba busca aproveitar do fator casa para seguir no caminho da vitória e dar mais um passo em busca da classificação à próxima fase da Sul-Americana.

No ano de seu centenário, o Athletico-PR vêm fazendo bonito. A equipe comandada pelo técnico Cuca chega para a partida em casa com seis vitórias consecutivas na bagagem e o primeiro título em seu aniversário de 100 anos. A Copa Sul-Americana, entretanto, é uma das prioridades da equipe na temporada.

Para o jogo diante dos Venezuelanos, o comandante deve manter a mesma base da equipe que derrotou o Maringá por 3 a 0 no último sábado. Uma mudança certa é o retorno de Pedro Henrique para o miolo de zaga, enquanto Pablo e Erick devem começar no banco.

A expectativa é de que Cuca leve a campo um time ofensivo, com três atacantes. Os favoritos a iniciarem a partida no setor de ataque são Canobbio, Mastriani e Bruno Zapelli. Como a Conmebol não estabelece limite de estrangeiros em suas competições, o Athletico contará com a volta dos atletas que ficaram fora da final do Paranaense: Gamarra, Cuello, Di Yorio e Benítez.

Do outro lado, o antepenúltimo colocado do Campeonato Venezuelano quer surpreender fora de casa e manter as esperanças vivas na Sul-Americana. A missão, entretanto, não será nada fácil. O Rayo Zuliano chega para o confronto em crise e precisa mudar a postura para sair com a vitória.

Enquanto o Athletico não sabe o que é perder a seis jogos, o Rayo não venceu nas suas últimas 12 partidas. A última vitória da equipe foi na primeira rodada do Campeonato Venezuelano, no dia 3 de fevereiro. De lá para cá, foram 12 jogos, com oito derrotas e quatro empates.