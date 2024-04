Recuperado de cirurgia, Nestor está à disposição para o 2º jogo do São Paulo na Libertadores

Após 5 meses de recuperação de cirurgia no menisco e no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o meia Rodrigo Nestor tem treinado com o elenco do São Paulo e está à disposição do técnico Thiago Carpini para o jogo contra o Cobresal nesta quarta-feira, pela Libertadores, no MorumBIS.

"Estou muito ansioso para sentir a energia da nossa torcida de novo. Tudo deu certo e fizemos toda a recuperação certinha e com orientação do departamento médico", afirmou o jogador. "Agora, é só aproveitar essa quarta-feira de Libertadores no MorumBis."

Ele sofreu a lesão durante um treino no dia 5 de novembro de 2023, no CT do São Paulo, após um entorse. "O começo foi bem difícil de assimilar, porque nunca tinha passado por procedimento cirúrgico", afirmou Nestor, cujo último jogo foi na vitória por 1 a 0 contra o Cruzeiro na 31ª rodada do Brasileiro, no dia 2 de novembro de 2023. "O trabalho de recuperação foi muito bem feito."

Atleta da base do São Paulo e no elenco principal desde 2020, Nestor é um dos jogadores mais longevos do grupo e sofreu a lesão quando vivia o melhor momento da carreira. Ele foi o autor do gol na conquista inédita da Copa do Brasil, diante do Flamengo, além de dar a assistência para Calleri na partida de ida, no Maracanã.

"Sofri a lesão no meu melhor momento da carreira, mas faz parte do esporte e já passou. A expectativa é máxima para que tudo dê certo. O São Paulo é um clube grande e combina com a Libertadores", concluiu.

Contra o Cobresal, do Chile, o São Paulo busca a recuperação na competição já foi derrotado por 2 a 1 na estreia diante do Talleres, da Argentina. Como Cobresal e Barcelona, do Equador, empataram na primeira rodada, o São Paulo é o lanterna do Grupo B.