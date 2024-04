Masters 1000 de Montecarlo vira desafio para a hegemonia de Djokovic no topo do ranking da ATP

Líder do ranking mesmo sem ter participado do Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic já se sente "ameaçado" pela concorrência para se manter por mais tempo como o número um do mundo. Admitindo não estar no melhor de sua forma, o tenista sérvio encara o Torneio de Montecarlo com cautela em sua primeira competição de saibro no ano.

"As minhas expectativas não são muito altas pela forma como tenho jogado este ano nos torneios e também pelos resultados que tive. Por isso mantenho minhas expectativas baixas. Para mim se trata de construir meu jogo em quadras de saibro e tentar chegar ao pico novamente", afirmou.

O ranking desta semana apresenta poucas novidades em relação aos primeiros colocados. Com 9.725 pontos, o sérvio já sofre a pressão do jovem Jannik Sinner (com 8.710), atual número dois do mundo, e que vem embalado pelo título conquistado em Miami.

O italiano desbancou Carlos Alcaraz (8.645) da vice-liderança e espera aproveitar o bom momento para, pelo menos, se aproximar de Djokovic em busca da possibilidade de ser o melhor. Daniil Medvedev manteve o quarto posto seguido de Alexander Zverev, quinto colocado.

Na dança das cadeiras entre os dez primeiros, a mudança maior aconteceu na oitava posição. O polonês Hubert Hurkacz somou 240 pontos, contabiliza 3.795, e aparece atrás de Andrey Rublev (6º) e Holger Hune (7º).

Grigor Dimitrov continua em nono, enquanto Casper Ruud, que perdeu duas posições, fecha o Top-10. O brasileiro Thiago Wild também caiu. De 66º colocado, ele agora é o 68º com 831 pontos.

FEMININO

Entre as mulheres, o destaque é Danielle Collins. Em sua temporada de despedida, ela voltou a brilhar. Ao vencer o WTA de Charleston, a tenista do momento acumulou a 13ª vitória seguida. No ranking, o título também trouxe dividendos. Ela saltou do 22º lugar para a 15ª posição e soma agora 2.639 pontos.

Entre as dez primeiras, Iga Swiatek continua na liderança. Aryna Sabalenka aparece em segundo seguida de Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula. As alterações vêm a partir da sexta colocação.

Ons Jabeur perdeu três posições e figura agora em nono, à frente de Jelena Ostapenko. A grega Maria Sakkari passou a ser a número seis do ranking, seguida por Qinwen Zheng e Marketa Vondrousova, em oitavo lugar. Apesar da eliminação nas oitavas de final do torneio de Charleston, a brasileira Beatriz Haddad Maia conservou o 13º lugar no ranking.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º Novak Djokovic (SER) 9.725 pontos

2º Jannik Sinner (ITA), 8.710

2º Carlos Alcaraz (ESP), 8.645

4º Danill Medvedev (RUS), 7.165

5º Alexander Zverev (ALE), 5.415

6ºAndrey Rublev (RUS), 4.890

7º Holger Rune (DIN), 3.795

8º Hubert Hurkacz (POL),3.665

9º Grigor Dimitrov (BUL), 3.540

10º Casper Ruud (NOR), 3.465

68º Thiago Wild (BRA), 831

Confira a lista das 10 melhores do ranking feminino

1º Iga Swiatek (POL), 10.835

2º Aryna Sabalenka (BLR), 8.045

3º Coco Gauff (EUA), 7.205

4º Elena Rybakina (CAS), 5.848

5º Jessica Pegula (EUA), 4.870

6º Maria Sakkari, (GRE), 4.195

7º Qinwen Zheng (CHI), 3.995

8º Marketa Vondrousova (CHE), 3.895

9º Ons Jabeur (TUN), 4.118

10º Jelena Ostapenko (LAT), 3.438

13º Beatriz Haddad Lima (BRA), 2.870

15º Danielle Collins (EUA), 2.639