Leila Pereira amplia lista de troféus e conquista sétimo título à frente do Palmeiras

A conquista do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, após virada sobre o Santos no Allianz Parque, fez Leila Pereira empilhar o sétimo título à frente da presidência do clube. No cargo desde 2022, a empresária viu o time alviverde ser campeão três vezes em cada um dos dois primeiros anos e começa 2024 com mais um troféu, se tornando a gestora mais bem-sucedida da história palmeirense.

"Eu trabalho para colocar o Palmeiras sempre em finais", disse em entrevista pré-jogo à CazéTV. "O grande segredo do Palmeiras é a continuidade que eu dei à gestão do meu antecessor Maurício Galiotte, uma gestão extremamente vencedora, e melhorando cada vez mais. Todos que trabalham no Palmeiras, os funcionários, os atletas, confiam na nossa gestão." O mandato de Leila se encerra no final deste ano e há a possibilidade de reeleição.

A trajetória vencedora de Leila começou no início de 2022, com a conquista do Paulistão daquele ano. A virada sobre o São Paulo, que havia aberto dois gols de vantagem no jogo de ida no Morumbi, foi apenas a primeira das três vezes que o Palmeiras usou da sua casa, o Allianz Parque, como palco de vitórias nos jogos de volta das finais do Paulistão.

Ainda naquela temporada, o elenco liderado por Abel Ferreira levou a Recopa Sul-Americana em cima do Athletico-PR e, antecipadamente, o Campeonato Brasileiro - o primeiro do técnico português. Dando continuidade aos trabalhos, a equipe iniciou 2023 levando a Supercopa Rei, edição em homenagem a Pelé, em cima do Flamengo.

Meses mais tarde, o Palmeiras repetiu a façanha do torneio do ano anterior e mais uma vez sagrou-se campeão do Estadual. Após perder a ida contra o Água Santa, inesperado finalista, o alviverde goleou o Netuno por 4 a 0 e acumulou 5 a 2 no agregado.

Para fechar a boa temporada, os palmeirenses conseguiram levar o Brasileirão ao superar o Botafogo, líder pela maior parte do campeonato, e os demais clubes em um final de turno acirrado. John Textor, dono da SAF do clube carioca, faz acusações de manipulação de resultados, afirmando que o Palmeiras é sistematicamente beneficiado há pelo menos dois anos. Leila fez duras críticas ao empresário e chamou-o de "grande vergonha do futebol brasileiro".

Apesar da conquista recente, o Palmeiras volta a campo nesta semana, contra o Liverpool, do Uruguai, pelo segundo jogo da fase de grupos da Libertadores. O campeonato é um daqueles que Leila ainda não conseguiu ter em sua galeria de troféus como presidente. A partida acontece no dia 11, quinta-feira, às 21h (horário de Brasília).

CONFIRA OS TÍTULOS DO PALMEIRAS NA GESTÃO LEILA PEREIRA

Recopa Sul-Americana (2022)

Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)

Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)

Supercopa do Brasil (2023)