Diretoria do Guarani acerta empréstimo do lateral-esquerdo Eliel ao Água Santa

O lateral-esquerdo Eliel retornou ao Guarani após empréstimo ao Hercílio Luz-SC, mas não permanecerá no clube paulista para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 22 anos será novamente emprestado, desta vez ao Água Santa, que disputará a Série D.

Nesta temporada, Eliel fez sete jogos pelo Hercílio Luz e ajudou o time a chegar às quartas de final do Campeonato Catarinense. A equipe, no entanto, acabou eliminada pelo Criciúma, que levou o título estadual.

Este será o segundo empréstimo seguido de Eliel. Em 2023, ele quase foi para o União São João, mas o negócio não se concretizou após o afastamento do lateral-esquerdo Diego Porfírio. Apesar de ficar à disposição, o jogador acabou não sendo utilizado.

Eliel começou no Guaçuano e Mogi Mirim, mas chegou ao Guarani ainda nas categorias de base, em 2019. Na temporada seguinte, viveu sua melhor sequência com 17 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. No profissional, fez outras 14 partidas em 2021 e nove em 2022, Depois disso, perdeu espaço.

Sem Eliel, o técnico Claudinei Oliveira tem três opções para o setor: Hélder, Jefferson e Wictinho. O Guarani segue preparação para a Série B do Nacional, prevista para começar no dia 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro confronto como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.