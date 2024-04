Ana Maria Braga surpreende Weverton: 'Quando vem o Mundial do Palmeiras?'

O goleiro foi comentava sobre o técnico Abel Ferreira quando foi surpreendido pela visita de Ana Maria Braga no estúdio. "Eu estava do lado, vi vocês no ar e ninguém me convidou, mas eu vou", disse Ana, aos risos.

A apresentadora também parabenizou Weverton pelo título e mandou um abraço ao elenco do clube alviverde. "A gente é muito fã. Não só porque sou palmeirense, mas porque vocês são jogadores excepcionais."