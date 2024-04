Vitória e Atlético-GO também se sagram campeões estaduais neste domingo

O primeiro domingo de abril coroou mais cinco campeões estaduais pelo Brasil. Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Vitória e Atlético-GO puderam soltar o grito da garganta e erguer mais um troféu. O time baiano e o goiano, ambos rubro-negros, levantaram o troféu como aquecimento para seus retornos para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Vitória foi à Arena Fonte Nova e voltou a faturar o Campeonato Baiano. Na ida, no Barradão, tinha virado para 3 a 2 após estar perdendo por 2 a 0. Na volta, saiu vencendo com Wagner Leonardo, mas Everton Ribeiro fez 1 a 1 - tudo isso, antes dos 20 minutos do primeiro tempo. E foi isso no placar final.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram ao 30º título estadual, o primeiro desde 2017. Os tricolores, porém, estão muito à frente, com 50 troféus. A nova conquista mostra que o Vitória mantém o embalo da temporada passada, quando foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

Quarto colocado na segunda divisão de 2023, o Atlético-GO também subiu e voltará a disputar a Série A neste ano, a partir do próximo fim de semana. Neste domingo, a equipe se sagrou campeã goiana com nova vitória sobre o Vila Nova, desta vez por 3 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Na ida, o Atlético-GO tinha vencido por 2 a 0, fora de casa. Com dois triunfos, os rubro-negros conseguiram o primeiro tricampeonato da história atleticana e abriram distância como segundo maior vencedor do Campeonato Goiano: são 18 conquistas, contra 15 dos colorados e 14 do Goiânia. O Goiás tem 28.

Ainda neste domingo, também levantaram o troféu o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético-MG. O Palmeiras recebeu o Santos no Allianz Parque, em São Paulo, após perder a partida de ida na Vila Belmiro, em Santos, por 1 a 0, e venceu por 2 a 0: abriu o placar com Raphael Veiga após pênalti polêmico sobre Endrick e garantiu a taça com Aníbal Moreno.

O Flamengo enfrentou mais uma vez o Nova Iguaçu no Maracanã, no Rio de Janeiro, e assegurou o título com a vitória por 1 a 0, gol solitário de Bruno Henrique, resultado que se somou aos 3 a 0 da partida de ida.

O Atlético-MG passou aperto, mas conseguiu mais um título do Campeonato Mineiro. Depois de abrir 2 a 0 na Arena MRV no primeiro jogo e ceder o empate por 2 a 2 para o Cruzeiro, os atleticanos foram ao Mineirão, em Belo Horizonte, e até saíram perdendo, mas conseguiram a virada para 3 a 1.