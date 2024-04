Milito fatura 1º título como técnico e Hulk dedica penta do Atlético-MG ao argentino

Após 42 anos, o Atlético-MG voltou a alcançar a marca histórica de cinco títulos seguidos do Campeonato Mineiro. O empate por 2 a 2 no jogo de ida, na MRV Arena, foi neutralizado neste domingo pela vitória por 3 a 1 sobre o arquirrival Cruzeiro. Ao fim da partida no Mineirão, o atacante Hulk exaltou a conquista e o técnico Gabriel Milito.

Na visão do atacante, apesar do comandante estar apenas três jogos à frente do alvinegro, quando chegou para substituir Luiz Felipe Scolari, a adaptação do treinador argentino foi muito rápida e o título estadual conquistado teve muitos dedos do novo técnico da equipe alvinegra.

"Ganhar é difícil. Mais difícil é continuar ganhando. Esse título vem para nos fortalecer ainda mais. É como eu falei ali no início, que tínhamos que sair daqui campeões para dar esse título ao Milito. É um cara que ganhou muitas coisas como jogador e não tinha sido campeão ainda como treinador. É o primeiro de muitos aqui, pode ter certeza", disse o experiente atacante.

O Atlético-MG é o quinto clube que o técnico argentino, de 43 anos, comanda, mas só agora conseguiu faturar seu primeiro título nesta função. Como jogador, porém, ficou conhecido por empilhar taças importantes durante a sua carreira na Europa. Outro fato curioso é que Milito mantém a 'hegemonia argentina'. Afinal, é o quarto ano seguido em que um técnico compatriota conquista o título estadual pelo Atlético-MG. Antes dele, Jorge Sampaoli, Turco Mohamed e Eduardo Coudet também levaram o alvinegro à taça.

Hulk também comentou que o time mineiro não terá muito tempo para comemorar. Na quarta-feira, já tem jogo da Copa Libertadores, contra o Rosário Central-ARG, na Arena MRV. "Comemorar mais um título com essa camisa que tanto representa na minha vida profissional. Temos pouco tempo para comemorar, porque quarta tem jogo novamente em busca de mais títulos e de levar alegria para a torcida. Espero fazer muitos outros gols com essa camisa", completou.

Quem também comemorou o título e aproveitou para cutucar o rival foi o lateral Guilherme Arana, que assim como Hulk, desfilou com uma foto de Ronaldinho Gaúcho com os dizeres: 'Quando tá valendo, tá valendo'. Frase que ficou famosa quando o jogador passou pelo Atlético-MG.

"Perdemos duas em casa, beleza, mas o importante é levantar título e isso aconteceu. Demos uma resposta hoje. Fiz o chororô e falei que é perigoso para quem mora perto da Pampulha o risco de alagamento porque muita gente está chorando aí fora", disse, em tom de provocação ao rival celeste.