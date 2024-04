Hoffenheim derrota o Augsburg por 3 a 1 e cola no rival na classificação do Alemão

O Hoffenheim aproveitou o fato de jogar em seu estádio, o PreZero Arena, para vencer o Augsburg por 3 a 1 neste domingo pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado levou o time aos 36 pontos na oitava colocação da classificação. O Augsburg tem a mesma pontuação, mas está uma posição acima pelo melhor saldo de gols (-1 contra -5).

O Hoffenheim buscava a recuperação após três derrotas consecutivas no campeonato, diante Bayer Leverkusen, Stuttgart e Eintracht Frankfurt, adversários que estão acima na tabela. Weghorst abriu o placar para o time da casa aos 17 do minutos do primeiro tempo. O atacante holandês foi o responsável pela assistência, três minutos depois, que permitiu que Kramaric marcasse o segundo gol do Hoffenheim.

No segundo tempo, o Augsburg diminuiu com Demirovic aos 16 minutos. Foi 15º gol do meia da Bósnia. No último minuto do tempo regulamentar, porém, Bebou marcou o terceiro do Hoffenheim. Depois de uma sequência boa de quatro vitórias seguidas entre o fim de fevereiro e o fim de março, o Augsburg acumula agora dois jogos sem triunfo. Na próxima rodada, o Hoffenheim joga com o Mainz 05 no sábado, e o Augsburg encara o Union Berlin na sexta-feira.

No outro jogo de domingo do Alemão, o Wolfsburg não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa e foi derrotado pelo Borussia Mönchengladbach por 3 a 1. Os times também estão próximos na tabela (11º e 14º colocado) e, com o resultado, o Mönchengladbach abriu três pontos de vantagem (31 a 28).

O Wolfsburg começou bem o jogo e fez 1 a 0 logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com Baku. Os visitantes conseguiram a virada no segundo tempo. O zagueiro Itakura contou com desvio na zaga para empatar o jogo aos 7 minutos. A virada veio seis minutos depois com Ngoumou, e o terceiro gol saiu aos 43 minutos, com Reitz.

As duas equipes voltam a jogar no sábado. O Wolfsburg enfrenta o RB Leipzig, na RB Arena, e o Borussia Mönchengladbach joga em casa contra o Borussia Dortmund.