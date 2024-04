Flamengo quer confirmar favoritismo diante do Nova Iguaçu para levantar o 38º título carioca

O Flamengo entra em campo, neste domingo, para ser campeão do Campeonato Carioca, diante do Nova Iguaçu, às 17h, no Maracanã. Graças ao placar vitorioso obtido na ida, agora pode até perder por dois gols para ser campeão. É difícil projetar algo diferente, devido ao enorme favoritismo que o técnico Tite tem para conquistar seu primeiro título no clube, que ano passado frustrou sua torcida ao não levantar nenhum troféu, deixando o rival Fluminense conquistar o bicampeonato estadual. O rubro-negro busca o 38º título do Carioca.

O estádio estará completamente lotado garantindo o brilho na final. Todos os ingressos destinados à torcida rubro-negra, cerca de 56 mil, foram comercializados. Restam apenas os quatro mil bilhetes para os adeptos do rival da Baixada. Na história, Nova Iguaçu e Flamengo mediram forças 14 vezes, com total vantagem flamenguista, que triunfou em 11, com duas derrotas e um empate.

No primeiro embate, também disputado no Maracanã, os flamenguistas dominaram as ações frente aos "laranjas". Com excelente atuação coletiva, os comandados de Tite se mostraram amplamente superiores e triunfaram pelo placar de 3 a 0. O atacante Pedro, duas vezes, e o volante Ronald, contra, anotaram os gols.

Diferentemente da rival, que descansou, o Flamengo, na terça-feira, estreou na Copa Libertadores. Longe de casa, no El Campín, em Bogotá, os flamenguistas, mesmo em vantagem numérica durante boa parte da segunda etapa, ficaram apenas no empate por 1 a 1 diante do Millonarios, da Colômbia. Pedro, cobrando pênalti, anotou o gol brasileiro.

Tite insinuou que poderia poupar alguns jogadores para a final, temendo a sequência de sete jogos ainda no mês de abril, contando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Mas deve iniciar a final com força máxima, mantendo a formação do primeiro confronto.

O meio-campista De la Cruz se mostra apto após superar um quadro febril, que o tirou do jogo do meio de semana. O uruguaio participou das atividades normalmente na quinta e sexta. Por sua vez, o ala-direito Varela, que sentiu dores no confronto inaugural da Libertadores, também não preocupa.

Artilheiro do Carioca de forma isolada, com 11 gols, Pedro vive fase brilhante. Com três bolas no barbante nos últimos dois jogos, ele vem sendo o principal destaque neste começo de temporada. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, suspenso por problemas no exame antidoping, fica de fora como o meia Gerson, recuperando-se de cirurgia, está fora da final. Wesley, lateral-direito, segue se recuperando de lesão muscular no adutor da coxa.

O Nova Iguaçu tenta uma virada histórica, necessitando, ao menos, de um placar de três gols de vantagem para levar a definição às penalidades máximas. Terá que golear por quatro gols para ser campeão, algo que mais beira o impossível nas atuais circunstâncias. Os laranjas tiveram um rendimento abaixo do esperado no primeiro jogo, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. A expectativa é de uma melhor atuação.

O treinador Carlos Vitor conta com todos os titulares à disposição. O quarteto de frente formado pelas estrelas Bill, Yago Ferreira, Xandinho e Carlinhos está confirmado. E poderá fazer o "jogo da vida" e fazer história.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X NOVA IGUAÇU

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

NOVA IGUAÇU - Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Guilherme, Albert e Bill; Yago Ferreira, Carlinhos e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor.

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

HORÁRIO - 17h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).