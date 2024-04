Filho de Arnold Schwarzenegger ganha camisa na final do Paulistão

O Palmeiras teve mais força com um torcedor convidado para a final do Campeonato Paulista diante do Santos, neste domingo, no Allianz Parque. Filho de Arnold Schwarzenegger, o fisiculturista Joseph Baena acompanhou a decisão no estádio. Ele também recebeu uma camisa do clube alviverde com o seu nome e o número 2.

Baena está no Brasil para o Arnold Classic, evento de fisiculturismo cuja edição da América do Sul que ocorre em São Paulo há 11 anos. Os vencedores das competições de cada região disputam o Mundial, que acontece em Ohio, nos Estados Unidos, o "Arnold Sports Festival". O nome é uma homenagem ao ator e político.

Outras 21 modalidades compõem a programação do evento, como MMA, luta de travesseiros, street dance e líderes de torcida. O Pillow Fight Championship (campeonato de luta de travesseiros, em inglês) tem um prêmio de US$ 1 mil, equivalente a pouco mais de R$ 5 mil.