Após primeiro título do Carioca, Tite resume conquista do Flamengo: 'Uma equipe equilibrada'

O pragmático técnico Tite conquistou seu primeiro título do Campeonato Carioca no comando do Flamengo, o seu primeiro clube após dirigir a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e de 2022, e não poupou palavras para explicar o motivo do sucesso neste início de trabalho: "Uma equipe equilibrada e com os melhores números. Um campeão indiscutível".

Tite estava bem tranquilo, consciente de que este importante título seria confirmado numa tarde de festa no Maracanã, com mais de 65 mil torcedores, que vibraram com a conquista do 38º título estadual após a vitória, neste domingo, por 1 a 0, sobre o Nova Iguaçu. "Nós demos o primeiro passo no final do ano passado, quando começamos a trabalhar com os jogadores e com todo planejamento necessário".

Na foto oficial com o troféu, Tite dividiu espaço na frente com Carlos Vítor, técnico do Nova Iguaçu, a quem entregou a sua medalha de campeão e a quem deu um beijo na testa. Em campo, os campeões vestiam uma camisa comemorativa com o número 38 nas costas, representando a quantidade de títulos do maior campeão do Rio de Janeiro.

Herói do jogo do título ao marcar o gol da vitória aos 26 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique dividiu os méritos com os companheiros e valorizou a chegada de Tite. "Quando nos apresentamos no dia 8 de janeiro, o Tite nos falou que deveríamos pensar para frente. O time conquistou muitas vitórias e espero que este título seja o primeiro de muitos neste ano".

Artilheiro do Carioca, com 11 gols, Pedro passou em branco no jogo final, mas destacou o trabalho coletivo. Fizemos um jogo bem seguro e o importante foi a vitória e o título", comentou o artilheiro que tinha nas mãos uma bola em homenagem por suas atuações no Maracanã.

Na premiação, o homenageado foi o tricampeão mundial Jairzinho, um botafoguense ferrenho, que vestiu uma camisa da seleção brasileira e entregou medalhas e o troféu ao Flamengo.

Alguns jogadores machucados também participaram da premiação, como o meio-campo Gerson e o lateral Wesley. Suspenso por dois anos e impedido de estar presente, o ídolo Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi saudado pela torcida quando sua imagem apareceu no telão do estádio.