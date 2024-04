Velo Clube segura empate com Juventus e volta à elite paulista após 45 anos

O Campeonato Paulista de 2025 tem um novo participante. É o Velo Clube que, após 45 anos, está de volta à elite do futebol estadual. O acesso e a vaga para a final da Série A2 do Campeonato Paulista foram conquistados com um empate sem gols diante do Juventus, neste sábado, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP). O último e único acesso do clube rioclarense aconteceu em 1978.

Esta foi a segunda partida da semifinal. Como o Velo Clube venceu por 1 a 0 o primeiro confronto, em São Paulo, o empate bastou para ter vantagem no placar agregado. O segundo clube com acesso e vaga na decisão da temporada será definido neste domingo, em Santos, no duelo entre Portuguesa Santista e Noroeste, que em Bauru, ficaram no empate sem gols. Os finalistas vão ocupar as vagas deixadas por Ituano e Santo André, ambos rebaixados neste ano.

O jogo foi bem amarrado e o Velo Clube atuou com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, após a expulsão de Julio Vaz, ocorrida no último lance do primeiro. O técnico Guilherme Alves soube equilibrar seu time em campo e, de forma inteligente, segurou o resultado que buscava. Ao final do jogo, muita festa no estádio Benitão, que recebeu 5.509 torcedores e apresentou uma renda de R$ 179.270,00.