Último treino do Palmeiras antes de final tem trabalho tático e conversa com Abel

O último treino do Palmeiras antes da final do Paulistão, neste domingo, teve trabalho tático e uma conversa do técnico Abel Ferreira com o elenco. O time encerrou na manhã deste sábado sua preparação para o segundo jogo da decisão, contra o Santos, neste domingo, às 18 horas, no Allianz Parque.

A última atividade de preparação para o jogo decisivo começou com um trabalho técnico e tático, com saídas de bola, movimentações, transições e jogadas mais específicas. O treino, como vem sendo recorrente, foi fechado para a imprensa. O dia também teve um treino recreativo e um trabalho leve de jogadas ensaiadas.

Depois das atividades com bola, Abel reuniu sua comissão técnica e o elenco palmeirense para uma reunião no centro do gramado sobre o que espera do time para a finalíssima deste domingo. O Palmeiras busca o tricampeonato e espera reverter a desvantagem, por conta da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, na Vila Belmiro.

De acordo com o clube, os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues fizeram atividades em separado, em seus processos de recuperação física. Eles trabalharam com o Núcleo de Saúde e Performance na parte interna do centro de excelência e na caixa de areia.

Neste domingo, os dois finalistas vão disputar uma final pela oitava vez na história. O time alviverde está em vantagem nestes confrontos, com quatro títulos, contra três dos santistas. O Palmeiras foi campeão no Torneio Início de 1942, no Paulistão de 1959, na Copa do Brasil de 2015 e na Copa Libertadores de 2020. O Santos levantou o troféu no Torneio Início Extra de 1926, no Torneio Início de 1937 e no Paulistão de 2015.