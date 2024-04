São Paulo confirma lesões de Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado (06), para treinamento no Centro de Treinamento da Barra Funda, com três baixas para o próximo duelo da equipe contra o Cobresal, acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no MorumBIS, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O clube confirmou as lesões de Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato.

Após sofrer um forte trauma em disputa de bola com o adversário, o lateral-direito Rafinha teve detectada uma fratura na fíbula esquerda. O meia-atacante Lucas teve diagnosticada uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Já o meia-atacante Wellington Rato sofreu uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo após um trauma e entorse, causado pela queda de atleta adversário sobre sua perna.

Submetidos a exames de imagem na sexta e no sábado, os três jogadores que deixaram mais cedo o confronto com o Talleres, na noite de quinta-feira, ainda no primeiro tempo, estão em tratamento no REFFIS Plus. O trio será reavaliado regularmente pelo departamento médico, informou o clube.

A atividade deste sábado começou com um vídeo no auditório e na sequência os jogadores foram ao gramado sob o comando dos preparadores físicos para o aquecimento, com foco em mobilidade e potência. Na segunda parte, o técnico Thiago Carpini e seus auxiliares comandaram um treino de posse de bola. Os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Talleres fizeram o aquecimento em campo.

O time do São Paulo retorna aos treinos neste domingo, no CT da Barra Funda, visando a partida contra o Cobresal, na quarta.