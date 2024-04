Roma derrota Lazio em clássico tenso e com polêmica no Campeonato Italiano

Em clássico tenso e com direito a polêmica, a Roma encerrou o jejum de dois anos no clássico com a Lazio e venceu por 1 a 0, neste sábado, no estádio Olímpico, na capital italiana. O resultado, válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, manteve a Roma na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

A Roma ocupa o quinto lugar da tabela, com 55 pontos, apenas dois atrás do Bologna, quarto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. A Lazio, por sua vez, está se distanciando das vagas nas competições europeias. Tem 46 pontos e figura no sétimo posto geral do Italiano.

Neste sábado, o clássico foi mais marcado por discussões entre jogadores dos dois times e com a arbitragem do que pelo bom futebol. A partida há havia sido precedida de brigas entre fãs dos dois times nos arredores do estádio. De acordo com a agência ANSA, um torcedor de cada lado foi detido pela polícia antes do início do jogo.

Em campo, as duas equipes estiveram longe de apresentar grande futebol. Apenas um gol alterou o placar. Gianluca Mancini marcou de cabeça, aos 42 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio na área. Na comemoração, mais um momento de tensão no clássico.

Mancini celebrou ao agitar uma grande bandeira, que tinha as cores da rival Lazio e um desenho de um rato. Ao fim da partida, o jogador precisou pedir desculpas. "Fui comemorar com minha torcida. Peguei a primeira bandeira que deram, mas são coisas que começam e acabam ali. Não queria ofender ninguém", declarou.

O jogo marcou ainda o primeiro clássico da Roma sob o comando do técnico e ídolo Daniele De Rossi, ex-jogador do próprio time e da seleção italiana.

Ainda neste sábado, o Empoli superou o Torino por 3 a 2, em casa. Cambiaghi, Cancellieri e Niang marcaram os gols dos anfitriões, enquanto Zapata anotou os gols dos visitantes. O triunfo fez o Empoli se afastar da zona de rebaixamento, com 28 pontos, três acima da zona da degola. O Torino é o 9º colocado, com 44 pontos.