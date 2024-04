Mundo do futebol se despede de Ziraldo com homenagens nas redes sociais

Em um fim de semana repleto de decisões dos Estaduais por todo o País, o mundo do futebol foi pego de surpresa com uma notícia triste. Criador do "Menino Maluquinho", o cartunista, desenhista e escritor Ziraldo morreu, na tarde deste sábado, aos 91 anos. Sua arte marcou a cultura brasileira de tal forma que os clubes do futebol não demoraram para prestar homenagens.

Ziraldo era flamenguista. Mas era querido por diversos times do futebol brasileiro. Inclusive, chegou a desenhar diversos mascotes das mais variadas equipes do território nacional com seus traços característicos e inconfundíveis. Em 2009, fez publicou um livro em homenagem ao seu time do coração, chamado "Flamengo. O Mais Querido Do Brasil Em Quadrinhos".

O escritor estava com a saúde debilitada há algum tempo, desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2018. A causa da morte não foi divulgada por sua assessoria.

Em postagem nas redes sociais, o Corinthians lamentou a morte. "Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado, Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e todos os fãs do artista. Eternamente dentro dos nossos corações."

O Palmeiras lembrou que o cartunista publicou livro ilustrado sobre o clube alviverde. "A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Criador de personagens icônicos, entre eles o Menino Maluquinho, Ziraldo lançou em 2010 o livro ilustrado 'Verdão, o Campeão do Século'. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor e saudade."

Também pelas redes sociais, o São Paulo se solidarizou com familiares e amigos de Ziraldo. "O São Paulo lamenta o falecimento do grande artista Ziraldo. Em 1989, Ziraldo criou esta versão do nosso mascote, o Santo Paulo. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento, com a certeza de que sua arte estará para sempre na história brasileira."