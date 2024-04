Grêmio leva susto, vira em 2 minutos e garante 2º heptacampeonato gaúcho na história

O Grêmio confirmou o segundo heptacampeonato gaúcho em sua história ao vencer o Juventude por 3 a 1, de virada, neste sábado, na sua arena em Porto Alegre, pelo segundo jogo da final. O primeiro confronto, disputado em Caxias do Sul, terminou empatado sem gols. Com a hegemonia mantida, o tricolor já pode sonhar com o octa em 2025 para igualar um recorde do rival Internacional, conquistado na década de 1970.

A rivalidade que move os dois maiores clubes do estado ainda deixa o Internacional na frente em número de títulos. Tem 45 contra 43 do Grêmio, que tinha sido hepta pela primeira vez nos anos de 1960 - de 1962 até 1968. Esta conquista também foi especial para o técnico Renato Gaúcho, que levantou seu quinto estadual - 2018, 2019, 2020, 2023 e 2024 - e seu 10º título pelo clube, igualando a marca de Oswaldo Rolla, o Foguinho, que dirigiu o time por 388 jogos entre 1956 e 1960. Renato Gaúcho é o recordista em número de jogos como técnico: 499 vezes. Como jogador também foi tricampeão gaúcho: 19080, 1985 e 1986.

Com 54.158 torcedores presentes ao estádio, o clube bateu o recorde de público na temporada na casa gremista. Não supera o recorde, com mais de 55 mil torcedores, na final da Copa do Brasil de 2016 na conquista sobre o Atlético-MG.

O Juventude, campeão em 1998 e que buscava o bicampeonato, saiu na frente aos quatro minutos, com Gilberto, deixando o Grêmio desatento por alguns minutos. A virada aconteceu na parte final, aos 41 minutos, com Cristaldo, e aos 43, com Diego Costa. Na etapa final, os gremistas administraram bem a vantagem e ampliaram o placar com Nathan Fernandes, aos 40.

Mesmo jogando em casa, o Grêmio tomou um susto logo nos primeiros minutos. Aos 4, Jean Carlos cruzou na área, Lucas Barbosa tentou completar para o gol, mas foi bloqueado pelo goleiro Caíque. No rebote, a bola sobrou para Gilberto, que só teve o trabalho de completar para o fundo do gol.

A partir daí, o Grêmio passou a fazer pressão. E, depois de tanto tentar, chegou ao objetivo com um gol marcado logo após o outro, com uma diferença de dois minutos. Aos 41, Pavón cruzou, a bola desviou na zaga e ficou perfeita para Cristaldo, que teve o tempo de dominar e bater com categoria para o gol.

Já aos 43, Pepê roubou a bola no meio-campo e tocou para Diego Costa, que fez a proteção e finalizou de fora da área, contando com um leve desvio em Caíque para vencer o goleiro Gabriel.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado, agora com o Grêmio tentando segurar a vantagem e o Juventude indo para cima em busca do empate para continuar vivo na briga pelo título. A melhor chance do time do interior veio aos 15, quando Gilberto tabelou com Rildo, mas chutou na rede pelo lado de fora.

Aos poucos, o Juventude foi perdendo a força. Aos 41, o Grêmio aproveitou um contra-ataque para fechar o placar. Depois de uma bola recuperada no campo de defesa, Diego Costa recebeu no meio e tocou para Nathan Fernandes, que bateu na saída do goleiro Gabriel, que nada pôde fazer.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 3 X 1 JUVENTUDE

GRÊMIO - Caíque; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Mayk; Pepê (Dodi), Villasanti e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón (Nathan Fernandes), Gustavo Nunes (Soteldo) e Diego Costa (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas (Kleiton), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson (Luis Mandaca), Caíque e Jean Carlos (Erick); Lucas Barbosa (Nenê), Edson Carioca (Rildo) e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

GOLS - Gilberto, aos 4, Cristaldo, aos 41, e Diego Costa, aos 43 minutos do primeiro tempo. Nathan Fernandes, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque, Gilberto, Soteldo e Villasanti (Grêmio); Caíque, Jadson, Jean Carlos, João Lucas e Zé Marcos (Juventude).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 3.759.026,00.

PÚBLICO - 53.888 pagantes (54.158 no total).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).