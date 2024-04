Tuchel cobra reação do Bayern e põe disputa de título da Liga dos Campeões como meta

O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel cobrou uma reação imediata de seus jogadores após ao iminente título do Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão e, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, colocou a chegada da equipe na decisão da Liga dos Campeões como meta.

"Todos queríamos que fosse diferente e estamos muito chateados, especialmente por causa do que aconteceu na semana passada (derrota para o Borussia Dortmund).Temos que reagir. Precisamos trazer o básico de volta ao jogo (motivação) rapidamente."

Na próxima semana, a equipe alemã enfrenta o Arsenal no confronto de dois jogos válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo acontece na terça-feira, na casa do adversário.

Além de motivar a equipe, Tuchel ainda convive com uma série de desfalques. Neuer, Noussair Mazraoui, Pavlovic, assim como Leroy Sané e Kingsley Coman não têm presença confirmada.

Neste final de semana, o time entra em campo com chances remotas de título no Alemão. Com 60 pontos e 13 de desvantagem para o Bayer Leverkusen, o Bayern enfrenta o Heidenheim, fora de casa.