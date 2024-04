Red Bull garante a dobradinha no primeiro treino livre para o GP do Japão de Fórmula 1

A equipe Red Bull garantiu, nesta sexta-feira, a dobradinha no primeiro treino livre para o GP do Japão de Fórmula 1, no circuito de Suzuka. O holandês Max Verstappen, com o tempo de 1min30s056, foi o mais rápido, seguido pelo companheiro Sergio Perez, 0s181 mais lento.

A sessão foi marcada pelo acidente do piloto norte-americano Logan Sargeant, da Williams, que paralisou as atividades por dez minutos.

O espanhol Carlos Saiz, vencedor da última etapa na Austrália, ficou em terceiro lugar, seguido pelas Mercedes dirigidas pelos britânicos George Russell e Lewis Hamilton. O monegasco Charles Leclerc, com outra Ferraro, foi o sexto.

O veterano Fernando Alonso levou a Aston Martin para a sétima colocação, à frente do australiano Oscar Piastri, da McLaren. Correndo em casa, Yuki Tsunoda, da RB, terminou o treino em nono, enquanto o britânico Lando Norris, com McLaren, fechou a lista dos dez primeiros.

Os pilotos voltam à pista às 3h (horário de Brasília) para o segundo treino livre. A terceira sessão está prevista para as 23h30, enquanto o treino de classificação será às 3h do sábado. A corrida tem largada prevista para as 2h de domingo.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP do Japão:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s056

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min30s237

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min30s269

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min30s530

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min30s541

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min30s558

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min30s599

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min31s165

9º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min31s230

10º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s240

11º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min31s935

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s943

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s958

14º - Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min32s054

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s055

16º - Ayumu Iwasa, (JAP/RB), 1min32s103

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s277

18º - Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min32s638

19º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min32s803

Sem tempo - Logan Sargeant (EUA/Williams)