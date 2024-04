Pelé ganha estátua em cidade onde marcou seu primeiro gol

A cerimônia de inauguração contou com torcedores e ídolos santistas e ex-companheiros de Pelé, como Pepe e Manoel Maria. O primeiro é o segundo maior artilheiro do Santos com 403 gols, 688 a menos que os 1.091 de Pelé pelo clube. "Muito merecida. Pelé sempre ficará na nossa memória. Fiz questão de participar, com muito orgulho", disse o ex-jogador.

A homenagem faz parte das comemorações de aniversário de 471 anos de Santo André. A estátua foi doada ao município por empresas da cidade e confeccionada pelos artistas plásticos Fabiano Lopes e Marilda Dib, com resina e pó de mármore. Pesa 170 quilos e possui 2,73 metros de altura, incluindo a base.

Pelé tem outros monumentos em sua homenagem, como a Casa Pelé, réplica da casa onde o jogador viveu até os três anos, em Três Corações (MG). A cidade natal do Rei também tem uma estátua que mostra a imagem de Pelé dando um soco no ar, tradicional comemoração do ex-jogador, na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Na capital paulista, há um busto de Pelé no estádio da Rua Javari, do Juventus, na Mooca, onde o camisa 10 do Santos marcou o que é chamado de o gol mais bonito de sua carreira.