Guarani anuncia a contratação de Caio Dantas, renova com zagueiro e libera atacante

A noite desta sexta-feira foi de novidades no Guarani. O clube bugrino anunciou a contratação do atacante Caio Dantas para a Série B do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo que comunicou a saída de Gabriel Santos, que teve seu contrato rescindido. Já o zagueiro Lucas Adell renovou até o fim da temporada.

Caio Dantas já era dado como certo no Guarani e vinha treinando com o elenco sob o comando do técnico Claudinei Oliveira. O jogador estava no Vitória. Nesta temporada, entrou em campo em nove oportunidades e marcou um gol. Ele é visto como a principal esperança de gol para a Série B.

Além do Vitória, o atacante, que pertence ao Água Santa, tem passagens por Vila Nova, Botafogo-SP, Criciúma, Náutico, Sampaio Corrêa, Cuiabá e muitos outros. No Guarani, disputará a camisa 9 com Bruno Mendes. Ele tem mais de 100 jogos na Série B. Em 2020, foi o artilheiro do torneio com 17 gols. Na ocasião, vestiu a camisa do Sampaio Corrêa.

Ao mesmo tempo que confirmou Caio Dantas, o Guarani oficializou a saída de Gabriel Santos. Com 25 anos, o atacante fez apenas seis jogos com a camisa bugrina na temporada e não marcou gols. O contrato foi rescindido em comum acordo. Ele pertence ao São Bernardo, que ainda não definiu o futuro do atleta.

O Guarani aproveitou também para renovar o contrato do zagueiro Lucas Adell até o fim da Série B. O jogador permanece no clube mesmo não tendo muitas oportunidades na equipe principal. Ele entrou em campo apenas duas vezes neste ano.

O Guarani estreia na competição contra o Vila Nova, em Goiânia. A data e o horário ainda serão definidos pela CBF.