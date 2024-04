Clippers surpreendem e derrubam Nuggets, atuais campeões da NBA

Nem mesmo um "triple-double" de Nikola Jokic foi capaz de parar o Los Angeles Clippers, na noite desta quinta-feira. Jogando em casa, a equipe da Califórnia derrubou o Denver Nuggets, atual campeão da NBA, por 102 a 100. Pela mesma rodada, o Golden State Warriors venceu a sexta consecutiva nesta reta final da temporada regular.

O esforço coletivo dos Clippers foi liderado pelo experiente Paul George, responsável por comandar a equipe na ausência de Kawhi Leonard. Ele anotou 28 pontos e contou com o apoio de Ivica Zubac (com um "double-double" de 14 pontos e 15 rebotes) e de James Harden (20 pontos, oito assistências e seis rebotes).

Jokic, como de costume, foi o principal jogador dos Nuggets, com o seu 24º "triple-double" da temporada: 36 pontos, 17 rebotes e 10 assistências. Aaron Gordon e Kentavious Caldwell-Pope contribuíram com 18 e 16 pontos, respectivamente.

"Kawhi não jogou, mas eles têm vários bons jogadores, que sabem se defender de múltiplas posições. É por isso que são tão bons", comentou Jokic. "No final das contas, foi uma boa vitória para nós. No primeiro quarto fomos muito mal, mas não entramos em pânico. E no segundo quarto passamos a acertar alguns chutes. Defensivamente, fechamos tudo", disse Harden.

O resultado deixou os Clippers mais perto dos Nuggets na tabela da Conferência Oeste. O time de Los Angeles figura no quarto lugar, com 48 vitórias e 28 derrotas. Os Nuggets são os vice-líderes, com 53/24 e já com vaga garantida nos playoffs.

Em outra partida da rodada, o Golden State Warriors praticamente assegurou sua vaga no play-in, a repescagem dos playoffs, ao superar o Houston Rockets por 133 a 110, em Houston. O triunfo, sem sustos, foi conduzido por Stephen Curry (29 pontos, seis rebotes e assistências) e Klay Thompson (29 pontos e três rebotes).

Jabari Smith Jr. foi o destaque dos anfitriões, com 24 pontos. Foi a terceira derrota seguida dos Rockets, que figuram no 11º posto da Conferência Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 38. O time ainda tem chances de entrar no play-in. Já os Warriors aparecem logo acima, no 10º posto, dependendo apenas de si para entrar na repescagem, com 42/34.

