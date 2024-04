Botafogo oficializa contratação de Artur Jorge e anuncia contrato de duas temporadas

O Botafogo anunciou, de forma oficial, a contratação do técnico português Artur Jorge. O clube divulgou o acerto com postagem em suas redes sociais nesta sexta-feira. O treinador definiu um contrato de duas temporadas.

Na capa do site oficial, o clube carioca estampou a manchete "BEM-VINDO, ARTUR JORGE". Logo abaixo, o departamento de comunicação usou uma tarja com a inscrição "TREINADOR ESCOLHIDO."

O novo comandante chega ao clube em um momento conturbado. O time, que vinha sendo comandado pelo interino Fábio Matias, amargou uma derrota de 3 a 1 em sua estreia na fase de grupos da Libertadores, diante do Junior Barranquilla, no Engenhão.

Junto com o novo treinador, chegam os assistentes Franclim Carvalho e João Cardoso, além do analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes.

Artur Jorge estava à frente do Braga e só deixou o clube após o compromisso diante do Portimonense, que aconteceu nesta segunda-feira. Atualmente, o Braga ocupa a quarta colocação no Campeonato Português. A negociação vinha sendo tratada diretamente com John Textor, dono da SAF do Botafogo.