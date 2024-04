Agüero faz 'pausa' em aposentadoria e anuncia volta aos gramados

Sergio Agüero vai voltar aos gramados e já tem data para a reestreia. Entre os dias 5 e 10 de junho, o ídolo do Manchester City vai disputar a TST, liga de futebol 7x7 dos Estados Unidos. O anúncio foi feito nas redes sociais do argentino.

"Um dos melhores jogadores de todos os tempos vai voltar aos gramados em junho", celebrou a TST no Instagram. "Não é um sonho. É real", escreveu a liga. Agüero vai poder montar a própria equipe para a disputa, e também vai revelar o novo uniforme do Manchester City durante o torneio.

Kun Agüero, como é conhecido, se aposentou do futebol no fim de 2021. O ex-jogador foi diagnosticado com arritmia cardíaca após partida pelo Barcelona e pendurou as chuteiras de forma precoce, aos 33 anos.

Além do astro argentino, o português Nani, o italiano Balotelli e o brasileiro Felipe Santana também estão confirmados na competição. Os jogos da liga serão em Cary, na Carolina do Norte, e o time vencedor recebe o prêmio de um milhão de dólares, cerca de R$ 5 milhões na cotação atual. Ao todo, 48 equipes estão na disputa.

Na categoria feminina da liga, a norte-americana Ali Krieger também vai deixar a aposentadoria para disputar a competição. Além disso, a brasileira Formiga está confirmada entre os destaques da TST, e vai representar o Tampa Bay Sun FC.

A modalidade de futebol 7x7 é popular nos Estados Unidos e se assemelha ao futebol americano. Cada equipe tem 14 atletas: sete no ataque e sete na defesa, e vence o jogo o time que fizer mais touchdowns.