São Paulo inicia jornada na Libertadores buscando retomar protagonismo na competição

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira para o seu primeiro compromisso na Copa Libertadores. O time tricolor encara o Talleres, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Mário Kempes, na Argentina, em sua partida de número 200 no torneio. O confronto é válido pelo Grupo B, que conta ainda com Barcelona, do Equador, e Cobresal, do Chile.

Depois de dois anos longe da Libertadores, o São Paulo retorna ao torneio continental com a missão de retomar o protagonismo. A última partida do time na competição foi em 2021, quando perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, e foi eliminado nas quartas de final. Para piorar, o tricolor paulista viu o rival conquistar o tricampeonato e igualar o número de títulos de campeão da América.

Apesar do ânimo da torcida em rever o São Paulo de volta à competição, não é possível dizer que a equipe vive grande momento. Depois do êxtase na conquista da Supercopa do Brasil, o time acabou sendo eliminado pelo Novorizontino nas quartas de final do Paulistão, nos pênaltis, e os são-paulinos começaram a questionar o trabalho de Thiago Carpini, que assumiu a dura missão de ocupar a vaga de Dorival Júnior, atual técnico da seleção brasileira. Cabe destacar que o time está invicto há seis partidas, porém.

A comissão técnica aproveitou o período de quase três semanas sem partidas oficiais para realizar trabalhos de intertemporada. O time comandado por Thiago Carpini enfrentou o Atlético Mogi, da quinta divisão paulista, e venceu por 10 a 0, em jogo treino no CT da Barra Funda. Para o duelo contra o Talleres, a tendência é de que o centroavante Jonathan Calleri inicie no banco de reservas. O camisa 9 ainda se recupera de um rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita.

Levando em consideração a maratona de jogos do mês de abril, a diretoria do São Paulo firmou um acordo com uma empresa de tráfego aéreo para o fretamento de voos durante a Libertadores. Além de Córdoba, a quase 700 quilômetros de Buenos Aires, o tricolor terá compromissos nesta fase em Guayaquil, cujo voo chega a durar dez horas, e em Calama, no Chile, na região do deserto do Atacama, com altitude de 2.260 metros.

Apesar de ter pouca tradição na Libertadores, o Talleres vive boa fase no Campeonato Argentino. O time vem de uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates. A equipe está na segunda colocação do Grupo A, com 22 pontos em 12 jogos, atrás somente de Argentinos Juniors, e à frente do gigante River Plate.

FICHA TÉCNICA

TALLERES X SÃO PAULO

TALLERES - Herrera; Navarro, Rodríguez, Catalán e Benavídez; Ortegoza, Portilla e Portillo; Bota, Girotti e Sosa. Técnico: Walter Ribonetto.

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Lucas, James (Luciano) e Wellington Rato; André Silva. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (Venezuela).

HORÁRIO - 21h (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.