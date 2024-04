Santos vai abrir treino na véspera da final do Paulistão para se aproximar da torcida

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, que vai abrir os portões da Vila Belmiro neste sábado, para que os torcedores possam acompanhar a última atividade da equipe antes da decisão do Campeonato Paulista com o Palmeiras.

O trabalho de campo está programado para às 14h30. O comunicado foi publicado no site oficial do clube e deixa clara a intenção de aumentar a interação com a torcida nesta reta final da competição.

"O objetivo é unir ainda mais torcida, atletas, comissão técnica e diretoria, antes do duelo decisivo do próximo domingo, às 18h, no Allianz Parque", diz parte do texto, que encerra a mensagem fazendo uma convocação.

"Compareça Nação Santista. Vamos apoiar o nosso elenco para a grande final do Paulistão 2024. Nós esperamos você!"

Após vencer o jogo de ida na Vila Belmiro por 1 a 0, o Santos garante o título com um simples empate. Nesta semana, o técnico Fábio Carille vem aproveitando os treinamentos para ajustar a equipe visando o último compromisso pela competição.