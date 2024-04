Medalhistas olímpicos do boxe brasileiro poderão se enfrentar em junho no profissionalismo

São boas as possibilidades de o boxe brasileiro ter um confronto entre dois medalhistas olímpicos no profissionalismo. Esquiva Falcão, medalha de prata em Londres/2012 poderá enfrentar Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio/2020.

Os dois lutadores trocam farpas há pelo menos dois meses nas redes sociais e seus empresários estão em negociação adiantada para que o duelo saia até junho. Uma possibilidade é que o confronto seja uma das atrações da quinta edição do Fight Musical Show, evento que reúne combates entre profissionais e também com celebridades.

Esquiva, de 34 anos, soma 30 vitórias (20 nocautes) e uma derrota, sofrida em julho do ano passado, quando encarou o alemão Vincenzo Gualtieri pelo cinturão dos médios da Federação Internacional de Boxe, na Alemanha.

Hebert, de 26 anos, soma apenas cinco vitórias, com três nocautes. Ele subiu pela última vez no ringue em setembro, quando derrotou o fraco polonês Robert Talarek por nocaute no segundo assalto, na Dinamarca.

Várias rivalidades marcaram a história do boxe nacional. Pedro Galasso x Kaled Cury nos anos 50 e Luciano 'Todo-Duro' Torres x Reginaldo Holyfield na década de 90 e também anos 2000 foram exemplos de combates que ajudaram a difundir a nobre arte no Brasil.