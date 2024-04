McLaren inova em pintura do carro com arte japonesa para GP em Suzuka

A McLaren divulgou nas redes sociais uma nova pintura dos carros feita especialmente para o GP do Japão de Fórmula 1. O monoposto foi estilizado com inspiração na arte Edomoji, uma tipografia artística japonesa, e desenhado pelo artista japonês MILTZ. É a primeira vez que uma equipe da categoria máxima do automobilismo utiliza a técnica.

O carro continua com a cor laranja em destaque, mas recebeu figuras que representam dragões e nuvens para simbolizar a velocidade nas cores branco e azul. "É o maior projeto internacional que já fiz", disse MILTZ ao site da McLaren.

O artista ressaltou ainda o repertório que adquiriu em trabalhos no Japão até chegar à McLaren, e declarou o que gosta de exibir nos projetos que faz. "Quero que meu trabalho tenha as ricas tradições da escrita japonesa, como o Edomoji, mas com um toque moderno", afirmou ele.

A pintura personalizada será usada pelos pilotos da escuderia, Lando Norris e Oscar Piastri, no GP do Japão, que começa com o treino livre nesta quinta-feira, às 23h30. A corrida acontece na madrugada de sábado para domingo, às 2h.

Norris, inclusive, vai acompanhar a onda e usar um capacete diferente, com as cores rosa e branco, para seguir a estilização do carro. O piloto normalmente utiliza o equipamento com a cor verde.