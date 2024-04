Hamilton coloca Sebastian Vettel como 'opção incrível' para pilotar a Mercedes em 2025

Em meio aos preparativos para o Grande Prêmio do Japão, que acontece neste domingo, o piloto Lewis Hamilton conversou com os jornalistas nesta quinta-feira sobre o seu provável substituto na Mercedes para o ano ano que vem. E durante a entrevista, o heptacampeão disse que gostaria de ver o alemão Sebastian Vettel assumindo o seu lugar na temporada de 2025.

Experiente e com um largo currículo na Fórmula 1, o alemão parou de correr no final de 2022. Dono de quatro títulos mundiais, o piloto ostenta ainda 53 vitórias, 122 pódios, além de 57 poles.

"Eu adoraria que Seb (Sebastian Vettel) voltasse a correr. Acho que ele seria uma opção incrível para a Mercedes. Ter um piloto vencedor de vários campeonatos mundiais, alguém que tem valores incríveis para continuar a levar a equipe adiante. Ia ficar muito feliz se ele voltasse", afirmou Hamilton.

O piloto de 36 anos admitiu que um regresso às pistas poderia ser uma alternativa "atraente", tendo também mantido conversações gerais com o chefe da equipa Mercedes, Toto Wolff.

Vettel recentemente fez um teste de resistência com a equipe Porsche. A sua presença nas pistas alimentou a especulação de um possível retorno à Fórmula 1.

Com nomes como Kimi Raikkonen, Michael Schumacher e Fernando Alonso retornando ao esporte após períodos sabáticos, Hamilton foi questionado sobre o apelo duradouro da Fórmula 1 e as chances de Vettel fazer o mesmo.

"Você sempre sentirá falta disso. É o melhor esporte do mundo e a melhor experiência do mundo. É a sensação mais incrível trabalhar com um grupo de pessoas para ganhar algo", afirmou o piloto inglês.