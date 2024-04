Atlético-MG liquida jogo no primeiro tempo e estreia com vitória na Libertadores

Jogando em ritmo de treino, o Atlético-MG precisou apenas de 45 minutos para definir a vitória sobre o Caracas, nesta quinta-feira, em sua estreia na fase de grupos da Libertadores. Após ir para o intervalo com uma vantagem de 3 a 0, o time brasileiro definiu o triunfo por 4 a 1 com mais um gol assinalado na etapa final.

Paulinho marcou duas vezes e foi o artilheiro do confronto. Bruno Fuchs e Arana também balançaram a rede e completaram o resultado. Pelo time da casa, Danny Pérez descontou.

O resultado já coloca a equipe mineira na liderança do Grupo G com três pontos e saldo de três gols. Também pela rodada inicial, o Rosário Central fez valer o mando de campo e derrotou o Peñarol por 1 a 0, nesta quinta-feira.

Os dois times voltam a jogar pelo torneio na próxima semana. Os atleticanos recebem o Rosário Central na Arena MRV, na quarta-feira. No mesmo dia, o Caracas atravessa o continente para enfrentar o Peñarol, no Uruguai.

O primeiro lance de perigo da partida quase teve o desfecho de um gol de placa. O atacante Hulk percebeu o goleiro adiantado e, próximo ao meio-campo, arriscou o arremate. A bola raspou a trave do Caracas dando um susto na torcida local.

Diante de um rival com poucos recurso técnicos, o Atlético não demorou a abrir o marcador. Igor Gomes cobrou escanteio da esquerda e a bola contou com desvio no primeiro pau. Livre na área, Bruno Fuchs só escorou de pé esquerdo para fazer 1 a 0, aos 13 minutos.

À vontade em campo, o time mineiro foi empilhando oportunidades de gols e ampliou aos 32 minutos. Após boa trama ofensiva pela direita, a jogada terminou no lado oposto com Arana na grande área. Com espaço para o chute, o lateral-esquerdo encheu o pé para fazer 2 a 0, aos 32 minutos.

De novo pelo lado esquerdo, o Atlético-MG chegou ao terceiro. Arana foi no fundo e cruzou. Paulinho entrou com liberdade na pequena área e fez 3 a 0 sem nenhuma marcação.

Na volta do intervalo, um susto. Em cobrança de escanteio, Pernía cabeceou, Éverson fez a defesa parcial, e a bola bateu no travessão. Danny Pérez ficou com o rebote e diminuiu: 3 a 1.

Empolgado, o Caracas até conseguiu equilibrar o duelo. Mas uma lambança da defesa colocou a tentativa de reação por terra. Após cruzamento de Arana, a zaga mandou a bola na direção de Paulinho. O atacante aproveitou o presente e, com chute cruzado, transformou a vitória em goleada: 4 a 1 aos 24 minutos.

Com o resultado assegurado, o Atlético-MG poupou alguns de seus titulares de olho no jogo de volta do Campeonato Mineiro. Entregue em campo, o Caracas apenas assistiu ao toque e bola da equipe brasileira até o apito final.

FICHA TÉCNICA:

CARACAS-VEN 1 X 4 ATLÉTICO-MG

CARACAS - Fariñez; Casiani, La Mantia, Quijada e Renné Rivas; Ortega, Vicente Rodríguez, Contreras (Edet) e Echenique; Danny Pérez e Pernia. Técnico: Henry Meléndez.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana (Cadu); Battaglia (Otávio), Alan Franco, Igor Gomes (Gustavo Scarpa) e Alisson; Hulk (Vargas) e Paulinho (Pedrinho). Técnico: Leandro Ávila (auxiliar).

GOLS - Bruno Fuchs, aos 13, Guilherme Arana, aos 32 e Paulinho, aos 44 minutos do primeiro tempo. Danny Pérez, aos 9 e Paulinho, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - John Alexander Ospina Londoño(COL).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.