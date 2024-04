Arábia Saudita define acordo com a WTA para ser a sede do Finals nos próximos três anos

A Arábia Saudita vai ser a sede das próximas três edições do WTA Finals. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela direção da entidade. A capital Riad foi escolhida para receber o evento, que encerra a temporada e reúne as oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas do ano.

A disputa já tem data definida no calendário e acontece entre os dias 2 e 9 de novembro. Ainda de acordo com a WTA, a escolha de Riad foi feita em meio a várias candidaturas de outras regiões.

O tratado visando levar a competição para a Arábia Saudita vai ter um aumento de 70% na premiação em relação a 2023. A Federação Saudita de Tênis oferece um valor de US$ 15,25 milhões(pouco mais de R 77 milhões)em 2024 com novos valores em 2025 e 2026.

Além disso, a parceria se compromete a fazer investimentos mais amplos no desenvolvimento e crescimento futuro do tênis feminino, incluindo os planos da WTA de aumentar o número de fãs da modalidade.

A indicação e a confirmação de Riad para sediar o torneio nos próximos três anos também trouxe à tona diversas questões relacionadas, principalmente, aos direitos da mulher no mundo árabe.

Steve Simon, CEO da WTA Tour, disse, no entanto, que a entidade está ciente desses problemas. "Também partilhamos as preocupações em torno dos direitos das mulheres e dos direitos LGBTQI+ no Reino da Arábia Saudita", afirmou o dirigente.

Caso haja resistência ou questionamento de alguma tenista sobre a realização do torneio em Riad, Simon disse que a entidade vai saber respeitar a decisão. "Não pretendemos persuadir. As jogadoras precisam fazer suas próprias escolhas. Mas acreditamos que todos que se qualificarem vão querer jogar."