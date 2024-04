Torneio de luta de travesseiros em São Paulo dará prêmio de US$ 1 mil; veja como funciona

O Brasil será sede do Pillow Fight Championship (campeonato de luta de travesseiros, em inglês) neste mês de abril. A competição ocorre durante o Arnold South America 2024, evento de nutrição e bem-estar, que acontece em São Paulo.

No Pillow Fight, lutadores e lutadoras das modalidades UFC e jiu-jítsu substituem as tradicionais luvas por travesseiros. A competição no País é organizada pela Federação Paulista de Pillow Fight (FPPF), e a edição deste ano tem 50 atletas inscritos. O vencedor do torneio embolsa um prêmio de US$ 1 mil, equivalente a pouco mais de R$ 5 mil.

"Em 2023, tivemos uma repercussão muito positiva, com a criação da FPPF, procura pela modalidade e participação de diversos atletas nas competições. Esperamos repetir o sucesso este ano, pois teremos a maior edição já exibida no Brasil", afirmou a presidente da entidade, Jessica Costa.

COMO FUNCIONA O PILLOW FIGHT

A modalidade surgiu na Flórida, nos Estados Unidos, em 2018. Os competidores ficam dentro de um ringue, octógono ou outra plataforma que seja apropriada para o duelo, e o objetivo principal, segundo o CEO do Pillow Fight Championship, Steve Williams, é entreter o público.

"Os lutadores não gostam de ter seus ossos quebrados e tem muita gente que não quer ver violência e sangue, e, sim, uma boa competição que envolva entretenimento e estratégias de pontuação diferenciadas", disse o executivo.

Uma das principais diferenças da luta de travesseiros para outras modalidades de combate é a técnica usada. "O atleta então não precisa usar propriamente a sua força, mas dominar seu cérebro e habilidades com o travesseiro para tornar a luta competitiva", afirma Williams.

O Pillow Fight Championship de 2024 no Brasil também terá um dia dedicado para a apresentação de crianças e um espaço para que o público possa treinar as habilidades na luta de travesseiros. O evento ocorre de 5 a 7 de abril no Expo Center Norte - Octógono Pillow Fight, em São Paulo. As lutas estão agendadas para acontecer entre 13h30 e 18h. Quem tiver interesse em comparecer, pode comprar ingressos pelo site https://arnold.savagetpromocoes.com.br/. Os valores variam de R$ 105 a R$ 330. Crianças até 12 anos não pagam o ingresso do evento, mas terão de ser acompanhadas dos pais ou responsável.