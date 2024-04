Por que técnico do Corinthians não pôde dar entrevista após jogo na Sul-Americana

António Oliveira, técnico do Corinthians desde fevereiro, foi impedido de dar entrevista coletiva após o jogo de estreia da equipe na Copa Sul-Americana. O treinador também não assinou a súmula do jogo como comandante do time, função assumida pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni. A restrição não interfere no trabalho do português à beira do gramado.

Para terem permissão para atuar oficialmente como técnicos em campeonatos organizados pela Conmebol, treinadores precisam de uma licença especial. Um acordo com a Uefa, por exemplo, permite que técnicos europeus usem a sua certificação para atuar profissionalmente em partidas da Sul-Americana e da Copa Libertadores.

António Oliveira, no entanto, ainda não possui a Licença Uefa Pro. Apesar de ter concluído os cursos necessários para a licença em outubro do ano passado, enquanto estava à frente do Cuiabá, o técnico português ainda não recebeu o certificado exigido pela confederação.