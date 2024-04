Robinho é liberado para partidas de futebol, aulas de inglês, teatro e música

O artigo 112 da mesma lei discorre sobre o tempo de cumprimento da pena. Robinho teve condenação, na Itália, a nove anos de reclusão. Segundo a legislação brasileira, válida após a homologação da pena pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o réu primário que cometa um crime hediondo (como o estupro, no Brasil), cumpra ao menos 40% da pena em regime fechado. Portanto, Robinho deve ficar preso por ao menos 3 anos e um mês até poder ter progressão no cumprimento da sentença.

Enquanto isso, representantes do ex-jogador tentam novamente a liberdade provisória de Robinho no Supremo Tribunal Federal (STF). Outros dois pedidos de habeas corpus já foram encaminhados à Corte e negados. O entendimento é de que Robinho deve permanecer livre até que o órgão analise a decisão do STJ por aplicar a pena da Justiça italiana no Brasil.

Times em prisões já contaram com Daniel Alves e Ronaldinho

Em 2023, o lateral Daniel Alves participou de um jogo no Centro Penitenciário de Brians 2, em Barcelona, na Espanha, onde estava até o último mês, quando lhe foi concedida a liberdade provisória mediante medidas de controle de liberdade e fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões). O brasileiro foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro de uma jovem em uma casa noturna na Espanha. Ele alega inocência e tenta recorrer à condenação no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Três anos antes, Ronaldinho Gaúcho foi flagrado em partidas na Agrupación Especializada, prisão em que ficou detido em Assunção, no Paraguai. Além do jogador duas vezes eleito melhor do mundo, seu irmão, Assis, também esteve preso. Os dois entraram no Paraguai com documentos falsos e ficaram seis meses na penitenciária até terem o concedida a prisão domiciliar seguida de fiança mediante o pagamento de US$ 1,6 milhão.

Robinho foi acusado por participar de estupro coletivo de uma jovem albanesa na casa noturna Sio Café, em Milão, em 2013. As investigações envolveram interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial e que mostraram o ex-santista revelando a participação no ato. Em 2017, quando o jogador estava no Atlético-MG, ele foi condenado em primeira instância. Isso não impediu de continuar a carreira. O Santos anunciou a contratação do atacante em 2020, mas ele sequer jogou após protestos da torcida e ameaças de rompimentos de contratos com patrocinadores. O contrato durou seis dias e foi suspenso. Na época, a Corte de Apelação de Milão já havia negado recursos da defesa de Robinho.