Reforço da Ponte Preta, volante Dudu Vieira projeta acesso na Série B: 'Garra, luta e entrega'

Um dos reforços da Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Dudu Vieira chegou confiante para lutar pelo acesso. Experiente, o jogador de 30 anos garantiu "garra, luta e entrega" pelo objetivo.

"Chego com pensamento de vitória e focado em buscar o acesso. A Ponte Preta não pode disputar o Brasileiro sem almejar o acesso. A torcida pode esperar muita garra, luta e entrega. Tenho certeza que vamos conseguir o objetivo", projetou.

Ele ressaltou sua experiência na segunda divisão nacional, que já disputou cinco vezes por Chapecoense, Ituano, São Bento, Vitória e Figueirense. "Será minha sexta Série B. Sei a dificuldade que é, mas esse elo que está sendo criado entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida está sendo muito bom. Tenho certeza que será um ano maravilhoso para a Ponte Preta", reafirmou.

Revelado no Santo André, o volante ainda passou por Portuguesa, Novorizontino, Ferroviária e Criciúma. No Santo André, seu último clube, atuou em 11 das 12 partidas, todas como titular, no Campeonato Paulista.

A Série B está prevista para iniciar em 19 de abril, mas a tabela ainda será detalhada. A Ponte Preta estreia em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), diante do Coritiba.