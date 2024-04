Palmeiras pode superar em vitórias o que o Corinthians tem de jogos pela Libertadores

A estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, às 21h30, diante do San Lorenzo, tem um elemento que acirra a rivalidade com o Corinthians. O time de Abel Ferreira, se vencer, se aproxima de ter mais vitórias pela competição do que o rival tem de jogos no torneio. Nesta temporada, o time treinado por António Oliveira disputa a Copa Sul-Americana, pela qual estreou com empate contra o Racing-URU.

Ao todo, o Corinthians tem 138 jogos em 17 participações na Libertadores. São 68 vitórias, 33 empates e 37 derrotas. O momento em que o clube mais participou do torneio foi na década de 2010, quando disputou sete edições. Em uma delas, em 2012, o clube sagrou-se campeão invicto.

Já o Palmeiras jogou a Copa Libertadores 24 vezes. São 234 jogos, 132 vitórias, 46 empates e 56 derrotas. O clube vive a década mais marcante no torneio, com os títulos seguidos em 2020 e 2021, somando à conquista de 1999. Caso a equipe vença seis jogos nesta edição, o número de confrontos ganhos supera a quantidade de partidas do rival.

A história de Corinthians e Palmeiras na Libertadores, contudo, não se limita à comparação de números. Os clubes já se enfrentaram em duas edições do torneio e em três fases diferentes. Neste aspecto, o equilíbrio domina: são três vitórias para cada lado. O Palmeiras, porém, se dá melhor no quesito classificação e já eliminou o rival duas vezes.

A primeira vez que os times se encontraram foi na fase de grupos de 1999. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas perdeu o segundo por 2 a 1. As equipes voltaram a duelar nas quartas de final daquela edição, com uma vitória palmeirense na ida por 2 a 0. O Corinthians devolveu o placar no jogo de volta, mas perdeu nos pênaltis, com a consagração do goleiro Marcos.

O novo encontro foi logo no ano seguinte e ainda mais emocionante, já que se tratava da semifinal da Libertadores. O Corinthians havia sido campeão mundial no começo de 2000 e contava com Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edilson e Luizão. Comandados por Oswaldo de Oliveira, eles venceram a primeira partida por 4 a 3.

Do outro lado, o copeiro esquadrão palmeirense sob comando de Luiz Felipe Scolari igualou o placar agregado com vitória por 3 a 2 na volta. Novamente nos pênaltis, Marcos foi principal nome e levou o Palmeiras para a final, vencida pelo Boca Juniors. A equipe alviverde voltou a uma final somente em 2020. Já o Corinthians chegou em uma decisão uma única vez, quando foi campeão, em 2012.

O Palmeiras é recordista de vitórias na Libertadores, com 132 triunfos. Derrotado por 1 a 0 pelo Santos no primeiro jogo da final do Paulistão, o Palmeiras terá um time alternativo na estreia desta quarta-feira. Adversário desta quarta-feira, o San Lorenzo não contará com o treinador Rubén Darío Insua no banco de reservas, já que ele está suspenso pela expulsão recebida em duelo com o São Paulo no ano passado, pela Copa Sul-Americana.