Palmeiras faz jogo preguiçoso, mas arranca empate com San Lorenzo na estreia da Libertadores

Preocupado com a final do Paulistão, na qual precisa virar sobre o Santos para ser campeão, o Palmeiras usou reservas em sua estreia na Libertadores e o resultado foi melhor que a atuação. O time alviverde fez um jogo preguiçoso, sobretudo no primeiro tempo, e escapou da derrota graças à incompetência do San Lorenzo nas finalizações e ao uruguaio Piquerez. Foi do lateral-esquerdo, na parte final do duelo, o gol que garantiu o empate por 1 a 1 no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Abel sequer levou sete dos seus titulares para a Argentina, mas foi necessário lançar mão de alguns de seus titulares na segunda etapa para que o time, completamente dominado no primeiro tempo, reagisse nos últimos 45 minutos. O jovem Luis Guilherme foi outro que saiu do banco, mostrou protagonismo e mudou os rumos da partida.

No primeiro tempo, foram 35 minutos de domínio total do San Lorenzo, que não precisou fazer muito para controlar o jogo. Eram necessários poucos passes penetrar na perdida zaga palmeirense e ficar em condições de finalizar.

Marcelo Lomba salvou o desinteressado Palmeiras três vezes. Até que, no escanteio originado por uma defesa do goleiro, Romana subiu sozinho e mandou para as redes. A equipe de Abel Ferreira esqueceu de marcar o zagueiro e também de jogar.

Aparentemente indiferente e com jogadores que demonstraram indolência, casos de Gabriel Menino e Richard Ríos, o Palmeiras só mostrou alguma capacidade de reagir nos dez minutos finais da etapa inicial. Mas o mais perto que chegou de incomodar o adversário foi pouco: uma bicicleta de Rony defendida pelo goleiro Altamirano e um arremate de Menino por cima do gol. Nem pareceu um time acostumado a vencer, sobretudo na Libertadores.

Abel, que tem confundido convicção com teimosia, continuou assistindo da beira do gramado seu time jogar um futebol preguiçoso, algo comum em 2024. Embora a equipe tenha conseguido se manter invicta por três meses, foram poucas as boas partidas neste ano. E o padrão foi mantido na Argentina.

Até que o português, um apaixonado pelo esquema com três zagueiros, resolveu mexer e desfez a linha defensiva de três. Caio Paulo, Breno Lopes e Gabriel Menino, os piores em campo, saíram. Qualquer um que entraria não faria pior. De fato, Flaco López, Luís Guilherme e Aníbal Moreno melhoraram o desempenho da equipe.

O problema é que, na frente, faltou eficiência. Livre Rony, quase da pequena área, isolou a melhor chance palmeirense. Minutos depois, bom cabeceador, Gustavo Gómez cabeceou para fora, rente a trave, e desperdiçou outra grande oportunidade.

Se Rony viveu noite infeliz, foi necessário que um defensor resolvesse. Piquerez cobrou com perfeição falta sofrida pelo jovem Luis Guilherme, um dos bons talentos em campo, e salvou o tricampeão continental de estrear com derrota. O gol foi marcado minutos depois de os argentinos perderem duas chances na cara de Lomba, que salvou a equipe mais duas vezes nos acréscimos com mais defesas.

SAN LORENZO 1 X 1 PALMEIRAS

SAN LORENZO - Altamirano; Perruzzi, Romaña, Campi e Braida; Cristian Ferreira (Herazo)Giay, Ivan Leguizamon, Elián Mateo Irala, Leguizamón (Luján) Nahuel Barrios; Adam Bareiro. Técnico: Rubén Insua.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Garcia, Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan (Piquerez); Richard Ríos, Gabriel Menino (Aníbal Moreno) e Lázaro (Luan); Breno Lopes (Luis Guilherme), Rony e Caio Paulista (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Romaña, aos 19 minutos do primeiro tempo. Piquerez, aos 35 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barrios, Vanderlan, Ferreira, Breno Lopes, Abel Ferreira, Bareiro, Naves, Giay, Romaña, Perruzzi, Ríos.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela).

PÚBLICO E RENDA - não divulgados.

LOCAL - Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina.