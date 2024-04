Goleiro que brigou com torcedores racistas é suspenso por dois jogos na Espanha

O goleiro senegalês Cheikh Sarr, do Rayo Majadahonda, da terceira divisão do Campeonato Espanhol, levou uma punição de duas partidas hoje (3), na Espanha, por ter brigado com torcedores rivais no final de semana.

A reação do goleiro aconteceu após provocações racistas vindas das arquibancadas no jogo com o Sestao River, na casa do adversário. Por causa do tumulto, o jogador africano recebeu cartão vermelho. Revoltados, os companheiros de time deixaram o campo em solidariedade.

A justiça esportiva da Espanha resolveu agir com rigor na questão e suspendeu o goleiro por dois jogos sob a justificativa de "pequena infração antidesportiva".