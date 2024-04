Geovana Meyer garante terceira vaga do Brasil para Olimpíada de Paris no tiro esportivo

O Brasil garantiu mais uma vaga para a disputa da Olimpíada de Paris. Foi nesta quarta-feira no tiro esportivo com o segundo lugar de Geovana Meyer no Pré-Olímpico para carabina em três posições 50m feminina, disputado em Buenos Aires, na Argentina.

A atleta catarinense se classificou para a Olimpíada porque a norte-americana Sagen Maddalena, primeira colocada na prova, já tinha lugar garantido.

O tiro esportivo brasileiro soma três vagas em Paris. Campeão das Américas em 2022, Phelipe Chateaubrian conquistou a primeira classificação na pistola de ar 10m. O segundo passaporte veio com Georgia Furquim no skeet feminino.

O Brasil tem, até agora, 171 vagas conquistadas para Paris/2024 em 31 modalidades, sendo 104 vagas femininas e 52 masculinas, além de outras 15 sem gênero definido (hipismo e revezamentos da natação).